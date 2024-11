Taranto, il -4 è ufficiale

Il TFN punisce il club rossoblù, che ora scivola all’ultimo posto

Come da noi anticipato, il Taranto è stato punito con quattro punti di penalizzazione dal Tribunale Federale Nazionale per avere pagato in ritardo la mensilità di giugno ai tesserati e per il caso Semprini. Al presidente Massimo Giove e all’amministratore unico Salvatore Alfonso il TFN ha inflitto quattro mesi di inibizione. Ora gli ionici sono ultimi in classifica e purtroppo non finirà qui, perché a dicembre potrebbe esserci un altro pesante taglio. La squadra, però, dovrà pensare escluso al campo e al derby con il Cerignola si Lunedì prossimo.