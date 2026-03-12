Taranto, il presidente Ladisa chiede ai tifosi “senso di responsabilità”

La richiesta del numero uno del club rossoblù in una lettera aperta

Il presidente del Taranto Sebastiano Ladisa chiama a raccolta i tifosi rossoblù. Lo fa inviando una lettera aperta in cui chiede la massima collaborazione per gestire al meglio l’ultimo tratto del campionato. Senza il rischio, cioè di incassare ulteriori sanzioni e provvedimenti che minino il senso di serenità che deve accompagnare giocatori e staff tecnico. L’obiettivo è di restare con la testa sul campo, evitando di farsi distrarre da altro.

Questi il testo completo della nota stampa:

“Tifosi rossoblù,

il vostro sostegno rappresenta un inestimabile patrimonio per il club e la squadra. Un imprescindibile fattore di identità e forza che ci accompagna quotidianamente. Proprio per questo, più che mai da adesso e sino alla fine della stagione, vi invito a restare compatti al nostro fianco con il calore e l’orgoglio di sempre ma anche con equilibrio, rispetto e senso di responsabilità.

In questa delicata fase del campionato, ogni dettaglio può fare la differenza. Evitare ulteriori sanzioni e provvedimenti è fondamentale per non compromettere il percorso della squadra e per consentirle di restare concentrata esclusivamente sugli obiettivi di campo. Conservare compostezza dentro e fuori lo stadio può contribuire al loro raggiungimento.

Sono certo che il senso di appartenenza saprà guidarci in quest’ultimo scorcio di stagione, dove diventa basilare dimostrarci all’altezza della storia e dei valori di questa piazza.

Restiamo uniti e orgogliosi dei nostri colori!”.