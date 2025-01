Taranto, non ci sarà l’udienza per l’istanza di fallimento

L’attuale socio di maggioranza del club ha saldato il debito per quale era stato trascinato in tribunale

In un oceano di problemi in cui controvoglia il Taranto è costretto a nuotare, ecco una goccia di tranquillità. Infatti l’attuale possessore del quote di maggioranza del club rossoblù (la famiglia Giove) ha saldato il debito per il quale era stato trascinato in tribunale con relativa istanza di fallimento. L’udienza era stata fissata per martedì 14 gennaio, ma adesso non vi sarà più necessità che si svolga.