Taranto, occhi sul Taurisano ma orecchie a Maglie e Acquaviva

I rossoblù, oggi alle 16 ospiteranno i salentini, ma presteranno attenzione ai risultati di Bisceglie e Canosa

Tra poche ore il Taranto giochera allo stadio Italia di Massafra, ma con la testa sarà anche presente negli impianti di Maglie e Acquaviva. Nessun dono dell’ubiquità, ma semplicemente la necessità di prestare attenzione ai risultati del Bisceglie vicecapolista e del Canosa, quarta forza del campionato.

Questo pomeriggio alle 16, i rossoblù affronteranno il Taurisano, compagine che sta cercando la salvezza diretta senza fare ricorso ai playout. Destini opposti e che saranno il pepe e il sale di questa imminente portata pomeridiana. A tre giornate dalla fine della stagione regolare, il Taranto non può permettersi passi falsi, perché deve come minimo difendere il terzo posto dall’attacco dei canosini. E il migliore dei modi per farlo è prendere i tre punti che offre la gara con il toro salentino. Resterebbero così sul tavolo i due punti di vantaggio. Contemporaneamente, nel caso il Bisceglie non riuscisse a fare risultato pieno a Maglie, si porterebbe sotto la soglia dei sette punti, il che lo riabiliterebbe alla partecipazione ai playoff. Tutte le partite si giocheranno alla stessa ora e perciò la la giornata sarà particolarmente emozionante.

Danucci spera di recuperare Guastamacchia, in caso contrario, al centro della difesa (nel suo 4-3-3) potrà contare sulla coppia Rizzo-Konate, protetti ai fianchi da Hadziosmanovic e De Rosa. La linea difensiva così composta sarà a protezione di Mastrangelo tra i pali e si posizionerà subito dietro i centrocampisti Vukoja, Monetti e Di Paolantonio. Il terzetto offensivo vedrà protagonisti Loiodice, Aguilera e Losavio. Arbitrerà Regina di Molfetta.