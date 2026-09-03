Taranto, poker allo Spinazzola

I rossoblù si riportano in campo positivo in classifica. Le reti sono di Monetti, Corvino, Di Paolantonio e Skoric

Il Taranto batte 4-0 la Nuova Spinazzola ed elimina il segno meno in classifica: i punti sono ora due. La necessità di vincere guida i rossoblù per tutti i novanta minuti.

Diversi i cambi operati da Alberto Giuliatto nell’undici di partenza, rispetto alla gara di quattro giorni fa con La Cosmano. Loiodice è in campo sin dal primo minuto, mentre Losavio va in panchina. Sulla media. Umberto Monetti rileva Soldani. Scelta, quest’ultima, che si rivela giusta. Monetti, al 7′ infatti, raccoglie un pallone vagante ai venti metri e fulmina Sapri. Tecnica e forza, invece, sono presenti nel gol di Corvino, che vince un duello spalla a spalla prima di entrare in area a superare Sapri in diagonale. La Nuova Spinazzola prova a giocare in velocità e al 39′ Silvestri parte in contropiede verso Baietti che in uscita bassa evita il peggio. Nei primi quindici minuti della ripresa il Taranto manca il tris in due circostanze. Nella prima, all’8′, Rajkovic stacca tutto solo, ma incredibilmente manda a lato. Così come, al 14′ Morales che non crede ai suoi occhi. Nessun problema, basta pazientare e al 26′ Dei Paolantonio mette il mirino sul piede destro e a giro triplica. Senza fronzoli la quarta rete, di testa, di Skoric che al 41′ stacca tutto solo davanti a Sapri e lo batte.

NUOVA SPINAZZOLA-TARANTO 0-4

RETI: 7′ pt Monetti, 17′ pt Corvino, 26′ st ‘Di Paolantonio, 41’ st Skoric

NUOVA SPINAZZOLA: Sapri, Gabriele, Paparella, Gramegna (1′ st D’Argenio), Schiavone, Scarimbolo, Simone, Silvestri, Bozzi, Tabares (35′ st Montereale), Massari (10′ st Quarta). A disp.: Conte, Dell’Aglio, Loconte, Teoulo, Artal, Rubino. All.: Conte.

TARANTO (4-3-3): Baietti; Hadziosmanovic, Gustamacchia (18′ st Lanzolla), Morales, Lenti; Monetti (21′ st Soldani), Angiulli (10′ st Di Paolantonio), Skoric; Loiodice; Corvino, Rajkovic (33′ st Losavio), Loiodice (21′ st Vukoja). A disp.: Galiano, Bevilacqua, Oltremarini, Saraniti. All.: Giuliatto.

ARBITRO: Morleo (Brindisi). Assistenti: Catino di Molfetta e Rossiello di Molfetta.

NOTE: Ammoniti: Paparella, Bozzi, Tabares (S) Angoli 3-10. Rec.: 2′ pt, 4′ st