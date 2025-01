Taranto, pomeriggio senza allenamento

La squadra ha nuovamente incontrato il tecnico Ferrari, che però non può presenziare in Serie C. Non è percorribile neppure una seconda strada che porterebbe a Vitantonio Zaza

Questo pomeriggio il Taranto non si è allenato. La squadra, però, ha nuovamente incontrato il tecnico Emiliano Ferrari per approfondire la conoscenza. Peraltro Ferrari non sarebbe in possesso del patentino Uefa A e dunque non può allenare in Serie C. A questo punto la dirigenza rossoblù avrebbe virato verso Vitantonio Zaza, che invece potrebbe. Tuttavia il tecnico è ora tesserato del Moncalieri, squadra della sua città e che milita nella Prima Categoria piemontese. A questo punto si potrebbe percorre una terza via per uscire da questo claustrofobico imbuto. Stando così le cose, a tre giorni dalla trasferta di Trapani, la squadra resta senza un tecnico. Una decisione dovrà essere necessariamente presa entro venerdì, perché diversamente non sarebbe possibile partire per verso la città siciliana. Se così fosse il Taranto avrebbe partita persa a tavolino.

credit foto: cittaditrofarello.it