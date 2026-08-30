Taranto, pugilato: Merico ospite al “Premio Atleta di Taranto”

L’ edizione della kermesse è organizzata dalla famiglia De Lorenzo

E’ stata un’edizione storica, la 17^ del Premio Atleta di Taranto, manifestazione che premia le Eccellenze sportive del territorio ionico e non solo, organizzata ogni anno dalla famiglia De Lorenzo. L’edizione 2026 – fanno sapere – resterà negli annali in quanto “incastonata” nei Giochi del Mediterraneo 2026.

Tanti gli atleti presenti tra i quali alcuni reduci proprio dall’evento internazione compresi alcuni medagliati come i tiratori Mauro De Filippis e Silvana Stanco:bronzo nel mixed team di trap di tiro al volo. Presente tra gli ospiti della serata anche la Pugilistica Merico con il puglie Luigi Merico, Campione d’Italia Pro FPI, Continental UBC e Internazionale e il maestro Santo Merico.

Proprio il Premio Atleta di Taranto – aggiungono – è un autentico “portafortuna” per il Campione di boxe tarantino che vanta il record di partecipazioni e premiazioni della manifestazione nell’ambito del pugilato: “E’ una bellissima emozione – afferma Luigi Merico – essere qui stasera per questo ringrazio la famiglia De Lorenzo per l’invito, sono stato tra gli atleti più premiati di questo evento che mi ha anche portato fortuna infatti nel 2017 sono stato premiano e nel 2018 ho conquistato la cintura di Campione d’Italia riportandolo a Taranto dopo 40 anni, da allora sono stato più volte premiato anche negli anni successivi”.



Il pugile è stato anche spettatore di alcuni incontri dei Giochi del Mediterraneo nel Palazzetto dello Sport di San Giorgio Jonico: “Sono stati incontri di ottimo livello e molto duri per gli atleti presenti alla manifestazione, credo che la spedizione azzurra sia andata bene visto che abbiamo conquistato 4 medaglie d’oro, di cui tre in campo femminile e una in campo maschile”. Sulla stessa lunghezza d’onda il maestro Santo Merico della Pugilistica Merico: “Ringrazio la famiglia De Lorenzo perché ci invita sempre a questa bellissima manifestazione che di anno in anno diventa sempre più importante e lo reputo tra i migliori eventi di Taranto. Sono davvero contento per l’attenzione mostrata dalla famiglia De Lorenzo nei nostri confronti, del resto Luigi Merico è l’atleta più premiato di questa manifestazione. Il bilancio degli Azzurri nella boxe ai Giochi del Mediterraneo? Ho visto match di buon livello, i nostri atleti sono forti e ben preparati…E’ stata una bella spedizione ricca di medaglie”.

Il Palazzetto dello Sport di San Giorgio – concludono – dove si sono disputati gli incontri dei Giochi del Mediterraneo, potrebbe essere utilizzata in futuro anche dalla Pugilistica Merico per qualche riunione di boxe magari con in palio qualche cintura importante: “Certo – conferma Santo Merico – a breve ci rimetteremo in moto cercheremo di organizzare qualche evento a livello professionistico proprio a San Giorgio Jonico”.







