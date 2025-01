Taranto, rescinde anche Contessa

Il laterale sinistro saluterà domani

Dopo Antonio Matera, in giornata ufficializzato dal Sorrento, un altro addio in vista. Domani, con molta probabilità, rescinderà Sergio Contessa. Il laterale ha raggiunto l’accordo con il Taranto e potrà scegliere senza particolari assilli una nuova squadra in cui militare da qui a giugno. Sempre domani scadrà la quasi totalità della messa in mora avviata dalla maggior parte dei tesserati rossoblù. Lo svincolo dal club di appartenenza, in questo caso in Taranto, non è automatico e richiede alcuni giorni per diventare effettivo. Motivo per cui gli stessi giocatori, sabato alle 15, potranno scendere in campo con il Messina sul neutro si Francavilla Fontana. Tra questi potrebbe non esserci Shiba, perché il centrale di difesa avrebbe trovato l’accordo con l’Arzignano, che gioca nel girone A della C.

Credit foto: Walter Nobile/Taranto FC 1927