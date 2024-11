Taranto, stasera allo Iacovone ci sarà il Cerignola

Rossoblù chiamati a vincere il derby. Allo stadio sarà presente anche Mark Campbell. Fischio di inizio alle 20.30

Dopo due trasferte dagli opposti esiti (pesantissima sconfitta a Potenza e coraggiosa e vincente prova ad Avellino), il Taranto torna allo Iacovone. Stasera alle 20.30 i rossoblù di Michele Cazzarò saranno chiamati a una seconda impresa, dopo quella irpina: battere la vicecapolista Cerignola. E potrebbero farlo davanti a Mark Campbell, da tre giorni in città per arrivare al closing con la famiglia Giove. Gli ofantini (un solo successo allo Iacovone 30 anni fa), hanno tutta l’intenzione di vincere il derby non solo per orgoglio, ma anche per avvicinarsi al Benevento primo della classe, a sorpresa di misura caduto a Picerno. Contesti opposti, ma uguali necessità di vincere in casa Taranto. La sconfitta della Juventus Next Gen a Foggia, per 1-0, è l’unico risultato positivo tra quelli maturati nel 14esimo turno di campionato. Si allontanano Latina e Messina, che hanno sconfitto Sorrento (2-0) e Giugliano (1-0).

Cazzarò ha ben in mente l’undici che, probabilmente schierato con il 3-5-2, scenderà in campo per centrare la vittoria. Del Favero recupererà la sua posizione tra i pali, il bulgaro Papazov sara titolare nel pacchetto arretrato, mentre in avanti Giovinco giocherà in appoggio a Battimelli. Dalla panchina partiranno i recuperati Fabbro e Matera.

Così in campo

TARANTO-AUDACE CERIGNOLA

(Stadio Erasmo Iacovone, ore 20.30)

TARANTO: Del Favero; Shiba, De Santis, Papazov; Mastromonaco, Fiorani, Schirru, Speranza, Contessa; Giovinco, Battimelli. All.: Cazzarò.

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Saracco; Visentin, Velasquez, Martinelli; Russo, Tascone, Bianchini, Paolucci, Tentardini; Jallow, Salvemini. All.: Raffaele.

ARBITRO: Grasso di Ariano Irpino.