Taranto, trasferta libera solo per i residenti nella provincia ionica

Vietato l’acquisto ai fuorisede. Il costo del tagliando è di 13 euro, più prevendita

Con il Gladiator, domenica 7 giugno per la finale di andata dei playoff nazionali, la trasferta sarà libera, ma non per tutti. Il Taranto ha comunicato che in favore dei suoi tifosi saranno messi a disposizione 830 posti nel settore Distinti nello stadio “Augusto Bisceglia” di Aversa. L’acquisto è consentito unicamente ai residenti nel capoluogo ionico e nella provincia. Esclusi, al contrario, i residenti nelle altre province. I biglietti potranno essere acquistati attraverso il circuito GO2 da questo pomeriggio e sino alle 19 di sabato 6 giugno al costo di 13 euro, più relativa prevendita.