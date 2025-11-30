Taranto, urge tornare al successo

Ionici impegnati a Taurisano, nel terzultimo turno di campionato. Si giocherà a Ugento, con fischio di inizio alle 14.30

Comunque vada, alla fine di questa giornata di campionato il Taranto resterebbe a inseguire. Tuttavia battere in trasferta il Taurisano (comunale di Ugento ore 14.30) e tornare al successo, dopo due pareggi consecutivi con Atletico Racale (1-1) e Novoli (3-3), sarebbe il risultato migliore e il traguardo da tagliare nel brevissimo periodo.

Il tecnico Luigi Panarelli, però, dovrà quasi scalare una montagna poiché lungo la strada che porta al successo sono disseminati infortuni importanti. Intanto quello di Aguilera, che non sarà della gara. Come peraltro non lo sarà dall’inizio anche Loiodice. Fortunatamente rientrerà Monetti, recuperato dopo il problema accusato alla spalla nella gara di Racale.

Dunque sul campo bisognerà tornare a vincere per lasciarlo al novantesimo con il sorriso, poi si potranno chiedere i risultati della capolista AS Bisceglie (in casa con il Toma Maglie) del Brindisi (tra le mura amiche con l’UC Bisceglie) e del Canosa (sul terreno amico con l’Atletico Acquaviva).