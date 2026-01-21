mercoledì 21 Gennaio 26
Vittorio Galigani

Taurino, il rispetto per l’uomo

Sport

Bisceglie e Brindisi, la corsa a due per la promozione in serie D

Vittorio Galigani -
Il Taranto paga scelte sbagliate nella fase iniziale del torneo: una difesa troppo “allegra”, l’inesperienza di un portiere under poco funzionale alla categoria come...
Rossoblù a bocca asciutta a Sorrento: sconfitta in 4 set

CP -
Un'altra prestazione opaca per gli ionici che cadono a Sorrento in 4 set. (25-23, 25-18, 19-25, 25- 19 ) Sotto 2-0, riaprono nel terzo ma...
Missione compiuta: il Taranto batte 2-0 il Galatina

CP -
I rossoblù si impongono con un gol per tempi di Losavio e Sansò Il Taranto rispetta il pronostico che alla vigilia di questa 24esima giornata...
