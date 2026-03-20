Toto’ Devitis, il goleador gentiluomo

Arrivato giovanissimo a Napoli, appena quindicenne, dimostra subito una fame rara. Non solo di gol, ma di apprendimento. Ascolta, osserva, assorbe. Gli insegnamenti ricevuti nel settore giovanile diventano fondamenta solide, in particolare quelli di Mariolino Corso, che ne plasma la tecnica e la visione del gioco. A soli diciotto anni arriva l’esordio in Serie A: un traguardo precoce che non lo illude, ma lo responsabilizza

Totò Devitis, il valore silenzioso del gol e della leadership. Ci sono attaccanti che vivono di copertine e altri che costruiscono carriere solide, concrete, spesso lontano dai riflettori, ma profondamente radicate nel rispetto degli addetti ai lavori. Totò Devitis appartiene senza dubbio alla seconda categoria: un uomo prima ancora che un centravanti, capace di lasciare il segno ovunque abbia giocato, e poi di reinventarsi con intelligenza e competenza nel calcio che viene.

Figlio d’arte, con il calcio nel sangue, Devitis ha fatto della sua naturale predisposizione al gol una professione lunga quindici anni, impreziosita da 136 reti tra i professionisti e da quattro promozioni conquistate sul campo. Numeri che raccontano molto, ma non tutto. Perché ridurre la sua carriera alle statistiche sarebbe limitante: il suo vero valore è sempre stato nella capacità di stare dentro la partita, di leggere l’area di rigore come pochi, di “sentire” il momento giusto.

Arrivato giovanissimo a Napoli, appena quindicenne, dimostra subito una fame rara. Non solo di gol, ma di apprendimento. Ascolta, osserva, assorbe. Gli insegnamenti ricevuti nel settore giovanile diventano fondamenta solide, in particolare quelli di Mariolino Corso, che ne plasma la tecnica e la visione del gioco. A soli diciotto anni arriva l’esordio in Serie A: un traguardo precoce che non lo illude, ma lo responsabilizza.

Il passaggio a Palermo, in Serie C, rappresenta una tappa formativa decisiva. È lì che Devitis impara davvero il mestiere, confrontandosi ogni giorno con attaccanti esperti e con allenatori capaci di trasmettere cultura calcistica. Un percorso di crescita che trova continuità a Salerno, dove esplode definitivamente, creando un legame profondo con ambiente e tifoseria.

Ma è a Taranto che si forgia anche l’uomo, oltre al calciatore. Due stagioni straordinarie, 18 gol all’esordio e una rete decisiva negli spareggi salvezza contro la Lazio, rimasta nella memoria collettiva. In rossoblù emerge con forza la sua leadership naturale: Devitis non è solo un finalizzatore, ma un punto di riferimento nello spogliatoio, uno capace di gestire tensioni e mantenere equilibrio anche nei momenti più delicati.

La maturità acquisita lo accompagna nelle tappe successive: Udine, dove conquista la Serie B superando anche un grave infortunio grazie alla sua forza di volontà; Piacenza, dove diventa capitano e simbolo, trascinando la squadra verso una storica promozione in Serie A; e infine Verona, dove chiude la carriera da protagonista, centrando l’ennesimo salto di categoria. Accanto ai gol, resta l’immagine di un professionista serio, empatico, rispettato. Un leader silenzioso, mai sopra le righe, ma sempre dentro le dinamiche di squadra con lucidità e senso di responsabilità.

Terminata la carriera sul campo, Devitis non si è allontanato dal calcio, ma lo ha interpretato da nuove prospettive. Prima nello scouting, poi nella dirigenza sportiva, mettendo a disposizione esperienza e intuito. Le collaborazioni con figure di rilievo e il lavoro nei settori giovanili testimoniano una visione chiara: il talento va coltivato, ma soprattutto educato.

Oggi, alla guida del settore giovanile del Piacenza, incarna un modello sempre più raro: quello di chi conosce il calcio nella sua essenza e ne difende i valori. In un’epoca in cui la tattica rischia spesso di soffocare la creatività, Devitis resta un convinto sostenitore della tecnica individuale, della libertà espressiva, della crescita autentica dei giovani calciatori.

La sua è una storia fatta di concretezza, passione e coerenza. Da bomber d’area a uomo di calcio a tutto tondo, Totò Devitis rappresenta quel patrimonio umano e sportivo che il calcio moderno dovrebbe preservare, non dimenticare.