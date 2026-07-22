Un nuovo talento tarantino per la Prisma: Andrea Cosimo Vacca approda in rossoblù

A 18 anni Vacca porta con sé un percorso già ricco di esperienze tra settore giovanile e campionati senior. “Una grande opportunità per crescere e mettermi alla prova”

La Prisma Taranto Volley guarda al futuro e aggiunge un nuovo talento del territorio al proprio progetto sportivo. Il club rossoblù ha inserito nel roster che affronterà il prossimo campionato di Serie C lo schiacciatore tarantino Andrea Cosimo Vacca, classe 2007.

Nato a Taranto il 27 agosto 2007 e alto 190 centimetri, Vacca arriva alla Prisma dopo un percorso di crescita costruito tra settore giovanile e campionati senior. Le prime tappe della sua formazione sono legate alla Frascolla, realtà nella quale ha maturato esperienza e consolidato le proprie qualità tecniche.

Nel suo percorso figura anche la parentesi con la Materdomini nell’Under 15, esperienza culminata con il terzo posto conquistato alle finali nazionali di categoria. Un risultato che ha rappresentato un importante momento di crescita per il giovane schiacciatore.

Negli anni successivi Vacca ha proseguito il proprio percorso affrontando nuove sfide tra giovanili e prime esperienze nei campionati maggiori, fino all’ultimo anno di Under 19. Tra le tappe più significative anche l’avventura a Cuneo, dove ha contribuito alla conquista del campionato di Serie D, prima di tornare in Puglia vestendo le maglie di Frascolla in Serie C e Mesagne in Serie B nella stagione 2024/2025.

Un cammino nel quale non è mancata la responsabilità del ruolo di capitano nell’esperienza Dribbling-Frascolla, a testimonianza della fiducia riposta nei suoi confronti e della capacità di guidare il gruppo anche fuori dal campo.

Ora per Vacca si apre un nuovo capitolo con la maglia della Prisma Taranto Volley. Lo schiacciatore rossoblù è pronto a mettersi a disposizione della squadra e affrontare una nuova stagione con ambizione e spirito di sacrificio.

“Sono davvero felice di iniziare questa nuova avventura con la Prisma – racconta Vacca –. Per me rappresenta una grande opportunità di crescita, sia come giocatore sia come persona. Non vedo l’ora di lavorare con la squadra, dare il massimo in ogni allenamento e in ogni partita e vivere questa stagione con entusiasmo e determinazione”.

L’arrivo del giovane schiacciatore conferma la direzione intrapresa dalla Prisma Taranto Volley: costruire un progetto capace di valorizzare i giovani talenti del territorio e offrire loro un percorso di crescita all’interno di un campionato competitivo come la Serie C.