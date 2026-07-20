La Prisma Taranto Volley riabbraccia il centrale Andrea Gasbarro

Per il giocatore tarantino si tratta di un ritorno in un ambiente che conosce molto bene. Con la maglia rossoblu ha disputato in passato importanti campionati giovanili nazionali Under 19 e Under 21, vivendo alcune delle tappe più significative del suo percorso di crescita pallavolistica

La Prisma Taranto Volley riabbraccia un volto già noto: Andrea Gasbarro, centrale tarantino classe 1991, entra a far parte della prima squadra che affronterà il prossimo campionato di Serie C.

Per Gasbarro si tratta di un ritorno in un ambiente che conosce molto bene e al quale è legato da un rapporto che parte da lontano. Proprio con la maglia della Prisma, infatti, ha disputato in passato importanti campionati giovanili nazionali Under 19 e Under 21, vivendo alcune delle tappe più significative del suo percorso di crescita pallavolistica.

Un legame che si è rinnovato anche nelle ultime due stagioni di Superlega, durante le quali Gasbarro ha avuto l’opportunità di allenarsi con continuità insieme alla prima squadra della Prisma, mettendosi a disposizione del gruppo e confrontandosi quotidianamente con atleti e staff del massimo campionato italiano.

Nel corso della sua carriera ha maturato diverse esperienze tra Serie B e Serie C, vestendo le maglie di Frascolla, con cui ha giocato in entrambe le categorie, VTT Talsano in Serie C, Mesagne in Serie B e ASD Volley Taranto in Serie C.

Il suo arrivo rappresenta quindi un innesto di esperienza e affidabilità per il reparto dei centrali, ma anche la scelta di un atleta profondamente legato alla pallavolo tarantina e ai colori della Prisma.

“Tornare a giocare per la Prisma, squadra con cui ho disputato i campionati giovanili nazionali Under 19 e Under 21, è per me un grande onore. – Afferma Gasbarro – Sono pronto a dare il massimo in questo campionato, cercando di fare sempre del mio meglio e di mettere la mia esperienza a disposizione della squadra”.

Con il ritorno di Andrea Gasbarro, la Prisma aggiunge al roster della Serie C un atleta che conosce già da vicino la realtà rossoblù e che porta con sé esperienza, motivazione e un forte senso di appartenenza.