Volley, la Prisma La Cascina Taranto cade ad Aversa per 3 a 0

Galiano: “Sono molto dispiaciuto perché mi sarebbe piaciuto tanto fare i playoff e soprattutto perché la squadra lo meritava per tutto il sacrificio e il sudore versato sia in allenamento che in partita”

Si chiude con una sconfitta il cammino esterno della Prisma La Cascina Taranto, che cade 3-0 sul campo della Virtus Aversa. Una gara in cui agli ionici non sono bastate le buone prestazioni offensive di Cianciotta (18 punti), Pierotti (9) e Galiano (5), subentrato nel corso del match a Sanfilippo, per arginare una formazione di casa solida e concreta.

Aversa ha fatto la voce grossa sin dalle prime battute, mostrando maggiore continuità e lucidità nei momenti chiave dei set. Trascinata da un Tallone in grande spolvero e da un Vattovaz altrettanto efficace, la squadra campana ha gestito con autorità il match, portando a casa l’intera posta in palio senza particolari sbavature. Per Taranto resta il rammarico di non essere riuscita a sfruttare le occasioni nei frangenti decisivi, pagando qualche passaggio a vuoto e una minore incisività nei momenti cruciali. .

Con i risultati maturati sugli altri campi, sfuma definitivamente la possibilità per gli ionici di agganciare la zona playoff. Un epilogo che però non cancella quanto di buono costruito nel corso della stagione: la salvezza, tutt’altro che scontata, è arrivata grazie a un girone di ritorno di grande livello, che ha permesso alla squadra di risalire la classifica e giocarsi le proprie carte fino alle ultime giornate.

Ora l’attenzione si sposta sull’ultimo appuntamento casalingo della stagione: domenica alle ore 18 la Prisma tornerà in campo contro Catania, per salutare il proprio pubblico e provare a chiudere nel migliore dei modi questa lunga annata significativa.

“Sono molto dispiaciuto perché mi sarebbe piaciuto tanto fare i playoff e soprattutto perché la squadra lo meritava per tutto il sacrificio e il sudore versato sia in allenamento che in partita. – Afferma Galiano – Sono contento comunque della stagione, nonostante tante difficoltà siamo riusciti ad ottenere una salvezza con due giornate di anticipo e ho avuto la possibilità di allenarmi con gente più grande e più esperta di me e questo me lo porterò con me per le prossime stagioni. Per quanto riguarda la partita di oggi abbiamo provato ad esprimere il nostro miglior gioco ma purtroppo non è bastato e nei momenti decisivi hanno avuto la meglio loro, sono contento di aver potuto dare una mano alla squadra ma sono allo stesso tempo amareggiato per la sconfitta. Ora proveremo l’ultima in casa a chiudere bene la stagione e regalare un ultima gioia ai tifosi. Grazie a tutti i miei compagni, allo staff e a Taranto che mi ha accolto da subito”.

IL MATCH

Taranto schiera la diagonale Maia-Hopt, al centro Sanfilippo-Bossi, in 4 Cianciotta Pierotti, libero Gollini, mentre Aversa schiera la diagonale Garnica-Vattovaz. al centro Volpato-Mattei, in 4 Tallone-Tiozzo, libero.

Aversa parte subito forte, portandosi sul 10-8, trascinata da Tallone in ottima forma. Sanfilippo firma il 12-10. Mattei allunga 13-10. Aversa allunga ancora 16-13 poi però Vattovaz spara out 16-14. Hopt firma il 17-16. Pierotti firma il 18-17. Ma con una bella pipe Tiozzo allunga 20-17. Un ace di Mattei decreta il 25-20 per la Virtus Aversa.

Nel secondo parziale ancora Aversa avanti 10-6, Sanfilippo viene cambiato con Galiano, e grazie anche a un suo ace e qualche errore dei campani Taranto sorpassa 11-13. La pipe di Cianciotta viene però murata, poi Galiano firma il 13-14. Tallone però firma un ace 15-14. Murato Tallone per il 19-17, poi Mattei spara out 19-18. Pierotti tiene vivo 22-21. Chiude Tallone 25-22.

Il terzo parziale vede Taranto avanti 9-11, Galiano mette a terra il 10-11, poi Cianciotta il 13-14. Cianciotta e Pierott tengono in piedi il match, insieme alla buona prestazione di Galiano. Ancora Cianciotta firma il 22-21. Ace di Garnica, 24-21, poi spara out 24-22. Chiude Volpato 25-22.

Virtus Aversa – Prisma La Cascina Taranto 3-0 (25-20, 25-22, 25-22) –

Virtus Aversa: Garnica 3, Tallone 14, Volpato 11, Vattovaz 11, Tiozzo 5, Mattei 9, Motzo (L), Raffa (L), Mazza 0, Guerrini 3. N.E. Minelli, Agouzoul, Benavides. All. Graziosi.

Prisma La Cascina Taranto: Maia 1, Cianciotta 18, Bossi 4, Hopt 8, Pierotti 9, Sanfilippo 1, Luzzi (L), Galiano 5, Gollini (L). N.E. Antonov, Lusetti, Lorusso, Gavenda, Zanotti. All. Lorizio.

ARBITRI: Merli, Colucci. NOTE – durata set: 24′, 29′, 31′; tot: 84′.