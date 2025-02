Aggredisce e minaccia la compagna nel Tarantino: arrestato 49enne

L’intervento dei militari dell’Arma è scaturito da una richiesta telefonica pervenuta al numero di emergenza 112 da parte di un vicino di casa della vittima, dove quest’ultima si sarebbe rifugiata

I Carabinieri della Stazione di Ginosa la scorsa notte hanno arrestato un 49enne del posto, presunto autore del reato di maltrattamenti in famiglia a danno della convivente. L’intervento dei militari dell’Arma è scaturito da una richiesta telefonica pervenuta al numero di emergenza 112 da parte di un vicino di casa della vittima, dove quest’ultima si sarebbe rifugiata.

Presi contatti con la vittima, che riportava sul volto e su una mano evidenti segni di aggressione, i Carabinieri, dopo aver accertato che la vicenda non era un fatto episodico, ma, al contrario costituirebbe l’ultimo di una serie di maltrattamenti, protrattisi per oltre un anno durante il quale l’uomo avrebbe in varie occasioni aggredito e vessato anche psicologicamente la compagna costringendola a non uscire di casa, privandola della libertà e dell’uso del cellulare, minacciandola ed umiliandola, hanno immediatamente proceduto all’arresto dell’uomo. Il 49enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Taranto.

Ancora una volta si deve ribadisce l’importanza di segnalare con la massima tempestività tutte le condotte illecite, soprattutto in ambito di violenza domestica e reati da “codice rosso”, atteso che, come si evince dall’episodio odierno, le attuali disposizioni normative consentono una più immediata e realmente efficace tutela delle vittime.