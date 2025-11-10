Aggredisce la madre per una somma di denaro: arrestato 21enne nel Tarantino

Durante la lite, il giovane l’avrebbe afferrata per la gola e strattonata più volte. La vittima, pur visibilmente scossa, ha rifiutato le cure mediche offerte dal personale sanitario intervenuto sul posto

Serata di paura a Ginosa, dove i Carabinieri della locale Stazione, con il supporto dei colleghi di Laterza, sono intervenuti presso un’abitazione del centro cittadino a seguito di una richiesta di aiuto giunta al Numero Unico di Emergenza 112. L’intervento si è concluso con l’arresto in flagranza di un giovane di 21 anni, residente in zona, in relazione alla presunta accusa di aggressione nei confronti della madre convivente.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, dopo essere stata coinvolta in un violento alterco con il figlio, scaturito, secondo le prime ricostruzioni, dal rifiuto di consegnargli una somma di denaro. Durante la lite, il giovane l’avrebbe afferrata per la gola e strattonata più volte. La vittima, pur visibilmente scossa, ha rifiutato le cure mediche offerte dal personale sanitario intervenuto sul posto.

L’immediato arrivo dei Carabinieri ha consentito di mettere in sicurezza la donna e riportare la calma all’interno dell’abitazione. Il ragazzo, già noto per episodi analoghi, è stato accompagnato in caserma per le formalità di rito e successivamente condotto presso la Casa Circondariale di Taranto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’episodio rientra nell’ambito delle attività dell’Arma dei Carabinieri volte a garantire l’applicazione della legge “Codice Rosso” (n. 69/2019), che prevede una tutela immediata e prioritaria per le vittime di violenza domestica e di genere. In base a tale normativa, i Carabinieri assicurano una tempestiva comunicazione all’Autorità Giudiziaria, attivano le procedure di ascolto protetto e, quando necessario, mettono in campo misure di protezione e supporto, anche attraverso la rete dei centri antiviolenza e dei servizi sociali territoriali. L’Arma rinnova l’invito ai cittadini a non esitare nel segnalare situazioni di violenza domestica o maltrattamenti, ricordando che una chiamata al 112 può salvare una vita.