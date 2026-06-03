Taranto, al via il MAP Festival

Giunto alla sesta edizione, si svolgerà in 9 appuntamenti da venerdì 5 giugno a venerdì 12 giugno

Formula vincente non si cambia. La sesta edizione del MAP Festival – Musica Architettura e Parallelismi – fanno sapere – viene consegnata nelle sapienti mani di Gloria Campaner, pianista di statura internazionale, che firma la codirezione artistica con il Maestro Piero Romano. Insieme condividono anche quest’anno un programma dal significativo valore culturale.



Nomi, concerti, incontri, iniziative che, insieme, movimenteranno la città e con affascinanti location del territorio. Inaugura Gegè Telesforo, con un concerto e, il giorno seguente, un incontro con il pubblico; una passeggiata filosofica con Andrea Bariselli; la visione di un docufilm di Valentina Cenni che dialoga con Stefano Bollani; Santi, navigatori e designer celebrati da Chiara Alessi, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Taranto; il concerto di MILLE nell’Arsenale, grazie alla proverbiale disponibilità della Marina Militare; un Concerto a colazione con Daniela Spalletta e Stefania Tallini e la presentazione di un Quadro sonoro di Amara con Gloria Campaner; le musiche di Mozart e Rossini; l’Orchestra ICO Magna Grecia diretta in tre occasioni diverse da Claudio Cohen, Piero Romano e Angelo Nigro. Infine, ma non ultime, perché scandiranno il Ritmo del cambiamento dal 5 al 12 giugno, le Installazioni urbane in tutta la città con segnali stradali romantici, Big Map, Map graffiti e girandole.

Questo e tanto altro – aggiungono – sarà la sesta edizione del MAP Festival, contenitore straordinario cresciuto nel tempo con proposte e partecipazioni di artisti e architetti di alto profilo che hanno impresso spessore a un percorso intellettuale rivolto a un pubblico sempre più numeroso. Come sempre anche in questa edizione location selezionate: Villa Pantaleo, Palazzo Troilo, Chiostro Museo MArTA, Oasi dei Battendieri, Relais Histò, Camera di Commercio, Masseria battaglia, Palazzo D’Aquino, Arsenale militare marittimo.

La sesta edizione del MAP Festival, a cura dell’ICO Magna Grecia e del Comune di Taranto, è un intervento finanziato con Risorse del Fondo di rotazione Coesione Italia 21-27 Puglia, FSC – Fondo per lo sviluppo e la coesione, Piiil Cultura a cura della Regione Puglia; del MIC – Ministero della Cultura, Taranto 2026 – XX Giochi del Mediterraneo, in collaborazione con BCC San Marzano di San Giuseppe, TP Italia, Varvaglione Vini, Itsmobilità, Ninfole Caffè, Baux Casa, Five Motors. Particolare ringraziamento va rivolto a quanti hanno dato disponibilità delle sedi in cui il MAP ha luogo e il Museo archeologico MArTA, la Camera di Commercio, la Marina militare di Taranto, l’Ordine degli Architetti di Taranto.



Inaugurazione della rassegna venerdì 5 giugno alle 21.00, Villa Pantaleo con “Jazz radio”. Protagonista Gegè Telesforo, vocalist e compositore di respiro internazionale, esploratore di suoni e linguaggi, che ha trasformato la passione per la musica in un’arte della comunicazione unica. Predestinato, ha costruito una carriera che fonde la performance jazzistica con l’eccellenza della produzione e della divulgazione radiotelevisiva d’autore. Con Gegè Telesforo, voce e percussioni; Francesco Fratini, tromba; Lorenzo Simoni, sassofono contralto; Vittorio Solimene, pianoforte; Giulio Scianatico, contrabbasso,valerio Vantaggio batteria.



Sabato 6 giugno, quattro eventi si articolano nell’arco della giornata. Apertura alle 9.30 nel Roof Garden di Palazzo Troilo con Breakfast concert, con Daniela Spalletta, voce e composizioni, e Stefania Tallini, pianoforte e composizioni. Ingresso: 5euro. Alle 16.00, Musica fuori spartito – Storie di jazz, radio e improvvisazione, workshop con Gegè Telesforo ospite del Chiostro del Museo MArTA. Ingresso: gratuito su prenotazione.

Alle 18.00, Oasi dei Battendieri, Quando la luce cala – Passeggiata filosofica al tramonto, con Andrea Bariselli. Un appassionante incontro tra neuroscienze e meraviglia, con un momento di journaling. Ingresso 10euro. Alle 21.00 al Relais Histò, le musiche di Mozart e Rossini, con l’Orchestra ICO Magna Grecia diretta da Claudio Cohen, con Francesco Nicolosi al pianoforte e Nicola Bertolini al clarinetto. Ingresso: 10euro. Possibile l’acquisto del ticket-aperitivo da consumare prima del concerto nella Corte dell’Ottagono (19.15/20.30): 20euro.



Mercoledì 10 giugno alle 10.30 nella sede della Camera di commercio di Taranto, la presentazione di Jala – Quadro sonoro di Amara con Gloria Campaner. Orchestra ICO Magna Grecia diretta da Piero Romano, con Amara (voce) e Gloria Campaner (pianoforte). Ingresso gratuito.

Giovedì 11, alle 20.00, nella Masseria Battaglia a Lama: Tutta vita, docufilm di Valentina Cenni. A fine visione, la regista dialogherà con Stefano Bollani. Ingresso: 10euro.

Venerdì 12 giugno, doppio appuntamento. Alle 17.30 a Palazzo D’Aquino, Santi, navigatori, designer – Speech con la designer Chiara Alessi. Incontro realizzato in collaborazione con Ordine degli architetti di Taranto. Ingresso: gratuito su prenotazione. Alle 20.15, Arsenale militare marittimo (Bacino Brin): Mille in concerto. “Concerto in solo con orchestra” di MILLE (voce) con l’Orchestra ICO Magna Grecia diretta da Angelo Nigro. Ingresso: gratuito su prenotazione.



Come anticipato, da venerdì 5 a venerdì 12 giugno, le imperdibili Installazioni urbane, a cura del MAP Festival: Segnali stradali romantici, Lungomare, Piazzale Democrate, Ringhiera, Villa Peripato, Pineta Cimino; Big Map, Concattedrale Gran Madre di Dio; Map graffiti, Rotonda, Lungomare, Villa Peripato, Piazza maria Immacolata, via Cavour intorno al Museo; Girandole, piazza Marconi.

