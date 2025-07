Alto impatto, controlli nel Tarantino: arrestato 23enne

Gli agenti hanno recuperato 100 grammi di hascisc, gli strumenti necessari al confezionamento e 330 euro

Nella scorsa notte, a Massafra, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno dato esecuzione a un servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto”, predisposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Taranto. L’attività era finalizzata alla prevenzione e repressione dell’immigrazione clandestina e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell’operazione, i militari hanno arrestato in flagranza di reato un 23enne del posto, incensurato, presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, sottoposto a perquisizione personale, sarebbe stato trovato in possesso di 100 grammi di hascisc, sostanza in parte già suddivisa in dosi pronte per la vendita, nonché strumenti e materiali utili al confezionamento, e la somma di 330 euro in banconote di piccolo e medio taglio, ritenuta provento dell’attività illecita. Durante il medesimo servizio, cinque ragazzi sono stati segnalati alla Prefettura di Taranto quali assuntori di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di modiche quantità di hashish e cocaina.

Complessivamente, sono state identificate quasi 100 persone e controllati 50 veicoli. Sono state elevate, poi, 7 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada e sottoposti a sequestro amministrativo 4 veicoli privi di copertura assicurativa. L’attività si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio e contrasto alla criminalità diffusa messo in campo dall’Arma dei Carabinieri, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la legalità nei centri urbani e nelle aree a rischio della provincia jonica.