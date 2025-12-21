Altro incidente mortale nel tarantino, auto si ribalta sulla Strada Statale 7

L’incidente è accaduto alle prime luci di questa mattina, nei pressi di una rotatoria, in cui avrebbe perso la vita una donna

Terrore sulla Strada Statale Appia. Alle prime luci di questa mattina, nei pressi di una rotatoria, un auto sarebbe finita fuori strada ribaltandosi. Dei due passeggeri a bordo, la donna non ce l’avrebbe fatta in seguito alle ferite immediatamente riportate al momento della tragedia. Il conducente, invece, è stato soccorso e trasportato all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, in codice rosso.

Le dinamiche del sinistro sono ancora da chiarire, tuttavia ciò che risulta particolarmente sconvolgente è che sia avvenuto a distanza di poche ore da altri incidenti nella provincia ionica, che hanno causato delle vittime.