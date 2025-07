Anziana trovata priva di vita in casa: la figlia viveva ancora con il cadavere

La donna, ottantenne, sarebbe deceduta da almeno cinque giorni. Nell’appartamento situato a Manduria, anche la figlia con disturbi comportamentali

Tragica scoperta a Manduria, dove un’anziana di 80 anni è stata rinvenuta senza vita nel suo appartamento, dove il corpo giaceva in avanzato stato di decomposizione. Secondo le prime ricostruzioni dei sanitari, il decesso risalirebbe ad almeno cinque giorni prima del ritrovamento. A dare l’allarme è stato un vicino di casa, preoccupato per non aver visto l’anziana da circa una settimana.

Quando i carabinieri sono entrati nell’abitazione, hanno fatto una scoperta ancora più inquietante: nell’appartamento si trovava anche la figlia della vittima, che soffrirebbe di disturbi del comportamento e avrebbe continuato a vivere nell’abitazione nonostante la presenza del cadavere della madre.

Gli inquirenti stanno ora cercando di fare luce sulla vicenda, in particolare per comprendere se la figlia fosse consapevole dell’accaduto e perché non abbia chiesto aiuto. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Manduria, che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.