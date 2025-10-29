Appicca il fuoco lungo il litorale nel Tarantino: arrestato 32enne

L’intervento è scaturito a seguito delle segnalazioni dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Manduria, impegnati lungo il litorale di San Pietro in Bevagna, in località marina del comune di Manduria, per domare diversi focolai divampati nella macchia mediterranea

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 17:30, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Manduria hanno arrestato un uomo di 32 anni, residente a Manduria, presunto responsabile di incendio boschivo.

L’intervento è scaturito a seguito delle segnalazioni dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Manduria, impegnati lungo il litorale di San Pietro in Bevagna, in località marina del comune di Manduria, per domare diversi focolai divampati nella macchia mediterranea.

Grazie a tempestive ricerche, i militari dell’Arma sono riusciti a individuare il 32enne, bloccandolo poco dopo che avrebbe appiccato un nuovo focolaio. Durante la perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di un accendino, ritenuto compatibile con l’innesco delle fiamme.

Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Taranto.