mercoledì 29 Ottobre 25
CP

Appicca il fuoco lungo il litorale nel Tarantino: arrestato 32enne

Cronaca

Articoli Correlati

Porto, la Commissione Ambiente del Senato da il via libero alla nomina di Gugliotti

CP -
La decisione è stata presa durante la seduta che si è svolta nella giornata di ieri, sbloccando così le restanti otto nomine al ruolo...
Read more

James Senese, il figlio di Napoli “nero a metà” che scacciò la “Malasorte”

CP -
di Rosa Surico Addio al sassofonista che suonava per gli ultimi del mondo, a ritmo di jazz e di anima È nato un bambino. La...
Read more

Taranto, incidente stradale al rione Tamburi: motociclista in codice rosso

CP -
Le cause del sinistro sono ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Locale Questa mattina, verso...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand