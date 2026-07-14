Carabinieri Taranto, lo spettacolo della Fanfara emoziona piazza del Carmine

Le celebrazioni sono iniziate ieri mattina, con la cerimonia commemorativa in onore del Vice Brigadiere Medaglia d’Oro al Valor Militare Salvo D’Acquisto nel cortile dell’Ateneo

Ieri mattina si è svolta una cerimonia commemorativa in onore del Vice Brigadiere Medaglia d’Oro al Valor Militare Salvo D’Acquisto. All’iniziativa, tenutasi nel cortile dell’Ateneo, dove è collocata una stele raffigurante l’eroe dell’Arma, hanno preso parte l’Arcivescovo di Taranto, Mons. Ciro Miniero, una rappresentanza dell’Arma dei Carabinieri, dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Arciconfraternita del Carmine.

L’opera, realizzata dal maestro Pietro Palummieri e donata al Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto, rende omaggio all’estremo gesto di eroismo compiuto da Salvo D’Acquisto il 23 settembre 1943, quando offrì la propria vita per salvare ventidue civili innocenti. Un sacrificio che ha consegnato la sua figura alla storia, rendendola espressione autentica dei più alti valori di altruismo, coraggio, senso del dovere e fedeltà alle Istituzioni. La presenza dell’opera nell’Ateneo consente, infatti, di mantenere viva la memoria di Salvo D’Acquisto e di trasmetterne l’esempio soprattutto alle giovani generazioni, affinché possano riconoscere nel suo sacrificio un insegnamento concreto di responsabilità, spirito di servizio, solidarietà e amore verso il prossimo.

La cerimonia è proseguita con la deposizione di un omaggio floreale ai piedi della stele e si è conclusa con la lettura della Preghiera del Carabiniere, in un momento di profondo raccoglimento e partecipazione. Nella serata, in Piazza del Carmine, si è poi tenuto il concerto della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”, organizzato dall’Arciconfraternita del Carmine di Taranto. La formazione musicale dell’Arma ha coinvolto e appassionato il numeroso pubblico presente, proponendo melodie e arie tratte da alcune delle più celebri opere e sinfonie, accanto a originali riarrangiamenti in chiave bandistica di brani presentati nelle più recenti edizioni del Festival di Sanremo.