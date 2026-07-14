Comune, via Fiume uffici inagibili

La sede decentrata degli uffici comunali rimarrà momentaneamente chiusa

La sede decentrata degli uffici comunali di via Fiume rimarrá momentaneamente chiusa. Lo comunica il segretario generale della Cisl Taranto Fabio Ligonzo.

Un allagamento proveniente dall’appartamento sovrastante ha infatti invaso tutti gli uffici, rendendo impossibile garantire sicurezza e operatività. Tecnici e operatori sono già al lavoro per valutare i danni e ripristinare quanto prima le condizioni minime di agibilità.

Nel frattempo, i servizi saranno temporaneamente riallocati o gestiti da remoto, per ridurre al minimo i disagi all’utenza.