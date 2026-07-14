“Sott u’ sol”, è di Mietta la voce dei Giochi del Mediterraneo

È stato presentato allo stadio Iacovone il brano simbolo della manifestazione sportiva. Mietta: “I Giochi sono un orgoglio, Taranto può prendere il volo”

Da oggi i Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 hanno la loro voce.

Si intitola ‘Sott’ u’ sole’ il brano scelto come leitmotiv musicale dei XX Giochi del Mediterraneo, presentato nell’Area Hospitality dello stadio Erasmo Iacovone alla presenza del maestro Piero Romano e dell’artista tarantina Mietta, interprete del brano.

La canzone nasce su richiesta del presidente del Comitato organizzatore dei Giochi, Massimo Ferrarese, con l’obiettivo di accompagnare il percorso di avvicinamento alla manifestazione sportiva internazionale e diventare il simbolo musicale dell’evento che si terrà dal 21 agosto al 3 settembre 2026.

La composizione e gli arrangiamenti sono firmati da Roberto Molinelli, mentre il testo è di Melissa Mastrolorenzi.

L’esecuzione coinvolge l’Orchestra giovanile della Magna Grecia – Città di Taranto, diretta dal maestro Piero Romano, insieme al Coro dei Volontari dei Giochi del Mediterraneo.



‘È una canzone che racconta il calore, l’identità e l’energia di una terra che si prepara ad accogliere il Mediterraneo’, è il senso del progetto illustrato durante la presentazione, che unisce musica, territorio e partecipazione. Il videoclip è stato realizzato con la regia e il montaggio di Carlo Barbalucca, con le coreografie curate da Giovanna Lupo. Al progetto hanno collaborato anche Cosetta Giordano, project manager dell’Orchestra ICO della Magna Grecia, e i coordinatori dell’Orchestra giovanile della Magna Grecia Città di Taranto Paola Vania e Antonio Cellamara. Le registrazioni audio sono state effettuate da GDG Records di Giuseppe Di Gioia, mentre mixing e mastering sono stati curati da Roberto Molinelli.

Protagoniste delle coreografie le ballerine Cira Marangi, Chanel Ponniah, Francesca Campanella e Stefania Frisa.



‘Sott’ u’ sole’ accompagnerà dunque il cammino verso i Giochi del Mediterraneo, una manifestazione che porterà a Taranto oltre 4mila atleti provenienti da 26 nazioni, con un investimento complessivo di circa 300 milioni di euro. La nuova produzione musicale si aggiunge alle iniziative di avvicinamento all’appuntamento sportivo, trasformando il brano in un elemento identitario capace di raccontare, attraverso la musica, lo spirito dei Giochi e il legame con il territorio ionico.



“Sono molto orgogliosa di partecipare a questo evento”

Così l’artista tarantina Mietta, intervenendo alla presentazione del videoclip del brano ‘Sott’ u’ sole’ scelto come leitmotiv musicale dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026.

La cantante ha rivolto un ringraziamento al presidente del Comitato organizzatore, Massimo Ferrarese.

‘Voglio fare un grande applauso a quest’uomo. Sta facendo un lavoro straordinario per Taranto con questi Giochi del Mediterraneo. Lo ringrazio prima di tutto come cittadina e poi come artista’.



Mietta ha ricordato anche la precedente collaborazione con il maestro Piero Romano e l’Orchestra della Magna Grecia: ‘Avevamo già lavorato insieme in occasione del concerto del 21 settembre.

Ho avuto la fortuna di collaborare con Piero e con l’Orchestra giovanile della Magna Grecia. Ero molto soddisfatta di quella esperienza’.



L’artista ha spiegato di aver accolto con entusiasmo il nuovo progetto. ‘Mi ha fatto piacere – ha detto – che Massimo mi abbia richiamata perché ci tenevo tantissimo. Da tarantina, da artista e da cantante, desideravo dare la mia voce a questa bellissima canzone. È un brano che rappresenta perfettamente l’idea del Mediterraneo e il senso della nostra comunità’.

Infine un messaggio alla città. ‘Noi tarantini – ha concluso Mietta – dobbiamo essere ancora più soddisfatti di vivere in una città come questa. Dobbiamo amarla e rispettarla. Attraverso iniziative meravigliose come questa, Taranto può davvero prendere il volo’. (Ansa)



