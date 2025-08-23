Auto perdere il controllo e colpisce le vetture in sosta nel Tarantino

Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che il mezzo, dopo aver urtato un veicolo all’incrocio, abbia perso il controllo finendo per tamponare quelle in sosta

Nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 agosto, verso le ore 3.00, si è verificato un incidente stradale a Palagiano dove una vettura ha colpite alcune macchine parcheggiate.

Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che il mezzo, dopo aver urtato un veicolo all’incrocio, abbia perso il controllo finendo per tamponare quelle in sosta. L’impatto è stato violento causando anche la fuoriuscita di olio sull’asfalto.

Sul posto sono giunti i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Massafra che hanno effettuato i rilievi del caso per determinare l’esatta dinamica del sinistro e hanno sottoposto il conducente all’alcoltest. Rimasto ferito, l’uomo è stato trasportato all’Ospedale di Castellaneta. Le sue condizioni non sarebbero gravi.