Avetrana: incendio in un appartamento, salvate due donne disabili

Sarebbe avvenuto in un’abitazione di Via degli Imperiali. Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, mamma e figlia sono state tratte in salvo senza gravi conseguenze

Si sarebbe sfiorata la tragedia nella serata di ieri ad Avetrana, dove un grave incendio è divampato intorno alle 23:00 in un appartamento di Via degli Imperiali. L’abitazione era occupata da due donne disabili: una madre anziana allettata e la figlia non vedente.

Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe stato causato dal camino acceso, da cui sarebbero partite le fiamme che in pochi istanti avrebbero avvolto la cucina, unica stanza direttamente colpita dall’incendio, mentre le altre sarebbero state solo annerite dal fumo.

Le operazioni di soccorso si sarebbero rivelate particolarmente complesse a causa del fumo denso e delle alte temperature che avrebbero reso difficoltoso l’accesso all’appartamento. Un militare della compagnia di Manduria, tra i primi a intervenire, sarebbe entrato nell’abitazione per prestare soccorso, rimanendo però intossicato, e tratto poi in salvo dal capo reparto dei vigili del fuoco di Manduria.

Data l’impossibilità di muoversi autonomamente, l’anziana sarebbe stata estratta dal letto e fatta uscire attraverso una finestra che si affaccia su Via delle Mure Antiche. I vigili del fuoco sarebbero riusciti a scongiurare il peggio mettendo in salvo entrambe le donne. Le persone coinvolte, incluso il militare, sarebbero state trasportate all’ospedale Giannuzzi per ricevere le cure necessarie. Fortunatamente, grazie al pronto intervento dei soccorritori, nessuno avrebbe riportato conseguenze gravi e tutti sarebbero ora fuori pericolo.