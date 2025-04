Blitz dei NAS: hotel irregolari a Brindisi e Taranto, scattano sequestri e chiusure

Oltre la metà delle strutture controllate tra Taranto e Brindisi risultano irregolari. Sequestrati 750 kg di alimenti e chiuse due strutture per un valore di 4,5 milioni di euro

Al fine di garantire il rispetto delle norme nel settore ricettivo, i Carabinieri del N.A.S. di Taranto hanno passato al setaccio le strutture ricettive delle province di Taranto e Brindisi che ospitano studenti in gita nelle province di Taranto e Brindisi.

Il bilancio dell’operazione è preoccupante: su 35 controlli effettuati, ben 17 strutture (oltre il 50%) sono risultate non conformi. Le ispezioni hanno portato alla scoperta di 35 violazioni amministrative, con la segnalazione di 17 gestori alle Autorità Amministrative competenti.

Tra le principali criticità riscontrate: alimenti non tracciati, gestione difforme del titolo autorizzativo, e l’utilizzo di acqua non idonea al consumo umano, con parametri microbiologici fuori norma.

Il blitz ha così portato al sequestro di 750 chili di alimenti e alla chiusura di un albergo e di un agriturismo, per un valore complessivo stimato in circa 4.500.000 €.