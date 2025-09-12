Castellaneta, aggressione in famiglia: arrestato 22enne

Nel tentativo di rapinarla, nipote aggredisce la nonna

É stato arrestato un 22enne in flagranza di reato dai Carabinieri della Compagnia cittadina, supportati dai colleghi dall’Aliquota Radiomobile, per presunta tentata rapina e lesioni personali aggravate ai danni della propria nonna, una donna di 90 anni.

L’intervento l’intervento urgente dei militari dell’Arma presso l’abitazione dell’anziana, è stato richiesto da un familiare preoccupato per quanto stava accadendo. I Carabinieri giunti sul posto si sono trovati davanti questa scena: il giovane aveva da poco aggredito la nonna nel tentativo di sottrarle del denaro. Al suo rifiuto, l’avrebbe minacciata di morte e, durante la lite, l’anziana sarebbe stata colpita agli arti inferiori da un mobile spostato violentemente con un calcio.

La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale “San Pio” di Castellaneta, dove i medici le hanno prestato le cure del caso.

Le indagini dei Carabinieri hanno fatto emergere un quadro preoccupante: non si trattava del primo episodio. La vittima aveva già subito in passato condotte simili.

Il giovane, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, al termine delle formalità di rito e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Taranto.