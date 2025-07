Castellaneta, coppia intrappolata in casa salvata delle fiamme dai Carabinieri

I militari hanno portato in salvo le due persone mettendo in sicurezza tutta l’area

Attimi di grande apprensione nel pomeriggio del 20 luglio a Castellaneta, quando un violento incendio di sterpaglie, alimentato dal vento caldo e dalle alte temperature, ha rapidamente raggiunto un’abitazione in contrada Gaudella, avvolgendo l’area in una densa coltre di fumo.

All’interno della casa, in quel momento, si trovava una coppia che stava vivendo momenti di terrore, con le fiamme che si avvicinavano pericolosamente e il fumo che stava rendendo l’aria irrespirabile. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Castellaneta sono intervenuti con prontezza, dimostrando ancora una volta senso del dovere e spirito di servizio.

I militari dell’Arma, una volta sul posto, hanno rapidamente individuato la coppia, rassicurandola e accompagnandola all’esterno dell’abitazione, mettendola in sicurezza in un’area distante dalle fiamme. Con coraggio e sangue freddo, i Carabinieri si sono poi adoperati per contenere l’avanzata del fuoco, evitando che le fiamme potessero coinvolgere interamente la casa e le sue pertinenze, in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco.

Il rogo ha causato danni ad alcuni alberi ornamentali presenti nella proprietà, a un palo dell’energia elettrica con relativo cavo e a una piccola legnaia adiacente all’abitazione, ma grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco e del Nucleo Carabinieri Forestali di Castellaneta, le fiamme sono state infine domate, evitando conseguenze ben peggiori.

I due Carabinieri intervenuti, a causa dell’esposizione ai fumi durante le operazioni di soccorso, sono stati accompagnati presso l’Ospedale San Pio di Castellaneta per accertamenti, venendo successivamente dimessi dopo le cure ricevute. Fortunatamente, non si sono registrate ulteriori conseguenze per le altre persone coinvolte.