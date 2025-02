Castellaneta, fermato in auto dai carabinieri: arrestato per possesso di droga

Scoperti 11 grammi di cocaina pronta per la vendita durante un controllo nel centro della cittadina jonica

Nella mattinata di ieri, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Castellaneta hanno arrestato in flagranza di reato un 62enne del posto, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto rappresenta il risultato dell’impegno profuso dai Carabinieri, attuato attraverso un’azione costante e capillare di controllo del territorio.

Durante un posto di controllo in una via del centro abitato della cittadina jonica, i militari hanno fermato un veicolo condotto dal 62enne. Il suo comportamento particolarmente nervoso ha insospettito i Carabinieri, spingendoli ad approfondire le verifiche. A seguito di un’accurata perquisizione personale e veicolare, sono stati rinvenuti ben occultati nel veicolo circa 11 grammi di sostanza stupefacente, presumibilmente cocaina, già suddivisa in dosi pronte per la vendita al dettaglio.

La droga sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto per accertarne l’esatta quantità e la percentuale di principio attivo. Il 62enne, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari dopo le formalità di rito.