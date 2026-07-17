Castellaneta, infermiera aggredita in ospedale

L’ aggressore, un laertino già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato anche per oltraggio a pubblico ufficiale

La scorsa notte e nella prima mattinata di giovedì 16 luglio, un uomo di 47 anni, della vicina Laterza, si è reso responsabile di gravi reati.

Ha aggredito, strattonandola, un’ infermiera dell’ ospedale San Pio di Castellaneta. I sanitari presenti, per placare il suo stato di agitazione psico – fisica, probabilmente a causa dell’ assunzione di stupefacenti, lo hanno sedato. Appena sveglio ha provato a scappare e ha opposto resistenza a un pubblico ufficiale. È stato in seguito condotto presso la locale caserma dei carabinieri e dopo l’ espletamento delle formalità di rito, è stato condotto in stato di arresto, presso la casa circondariale di Taranto

