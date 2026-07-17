Taranto, donna investita: si costituisce il responsabile

Le ricerche erano partire subito dopo l’ impatto sul marciapiede

Una donna è stata investita all’ incrocio tra via Cesare Battisti e via Icco. Il presunto responsabile in un primo momento si sarebbe dileguato. Tuttavia le ricerche partite subito grazie all’ intervento della Polizia Locale, avevano individuato nelle vicinanze un’ auto con danni alla carrozzeria compatibili con un incidente di questo tipo. Il proprietario è stato subito individuato anche se assente presso la sua abitazione. L’ uomo, si sarebbe quindi costituito spontaneamente recandosi presso il comando della Polizia Locale. È stato denunciato per omissione di soccorso. Gli agenti sono a lavoro per ricostruire la dinamica e le cause dell’ impatto che ha causato lesioni alla donna coinvolta.