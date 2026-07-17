Opi Puglia, carenza di infermieri: “Superato ogni limite”

L’ appello è quello di sbloccare le assunzioni per garantire i Lea e la sicurezza delle cure nelle corsie e nella sanità di prossimità

Riportiamo la nota per intero

Gli Ordini delle Professioni Infermieristiche della Puglia lanciano l’allerta sanitaria. Stanchi e demotivati, i pochi Infermieri di cui dispone il Servizio Sanitario Regionale Pugliese sono costretti all’arte di arrangiarsi per sostenere le cure dei cittadini, rinunciando alle ferie estive.

Si richiama l’attenzione sulla necessità di sbloccare tempestivamente le procedure assunzionali già avviate dalle Aziende sanitarie e ferme in attesa delle autorizzazioni regionali, necessarie per sostituire il personale assente per lunghi periodi e assicurare la continuità dei servizi e i Livelli Essenziali di Assistenza.

Gli Ordini Pugliesi auspicano che la Regione individui percorsi autorizzativi tempestivi e prioritari, nell’interesse dei cittadini e della sicurezza delle cure e della piena tenuta dei servizi sanitari.

