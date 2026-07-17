Bitetti su Arlotta, Aeroporto del Mediterraneo: “Non è una suggestione”

Di seguito le dichiarazioni del Sindaco di Taranto

Riportiamo la nota per intero

Definire lo scalo di Grottaglie come l’Aeroporto del Mediterraneo non è una suggestione, ma rappresenta l’unica visione strategica accettabile per il futuro della nostra terra. Per questo non posso che condividere le parole del Commissario Straordinario per i Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese.

Da troppi anni la terra ionica subisce un isolamento infrastrutturale inaccettabile, i Giochi quindi devono essere la scintilla, l’acceleratore per dimostrare che lo scalo è pronto a ricevere oggi passeggeri e delegazioni da tutto il mondo, e domani i turisti in maniera stabile.L’attivazione dei voli civili di linea quindi non può e non deve esaurirsi con la fine della manifestazione sportiva.

L’Arlotta può avere certamente una vocazione cargo e aerospazio, ma può anche coesistere con Bari e Brindisi magari intercettando un altro bacino di utenza e lo può fare senza alcuna concorrenza distruttiva.Ed è nell’ottica di valorizzazione di questa infrastruttura strategica per l’accessibilità del territorio, che oggi ho scritto al Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. A seguito di interlocuzioni con Enac è emerso che allo stato attuale non risulta ancora l’istituzione di un presidio/ufficio di Polizia a causa di alcuni requisiti mancanti. Al Ministro ho chiesto di voler autorizzare tale presidio e di permettere allo scalo di essere pienamente funzionale.