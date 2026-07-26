Castellaneta Marina, giovane uomo perde la vita in mare

La tragedia è accaduta nel primo pomeriggio nei pressi di un lido

Poche ore fa, un giovane ragazzo originario di Gioia del Colle ha perso la vita in mare.

Secondo una prima ricostruzione, sarebbe annegato dopo un malore.

Sul luogo sono intervenuti subito i sanitari del 118 per tentare di salvarlo. Il giovane però, classe 2002 è deceduto.

Un dramma che ha lasciato attoniti gli altri bagnanti presenti nel luogo dell’ accaduto.

Sono stati fatti i dovuti rilievi dalle autorità e si è atteso l’ arrivo del medico legale.