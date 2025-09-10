Castellaneta, rissa in discoteca: provvedimenti per tre giovani

Il Questore di Taranto ha emesso il Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Castellaneta per un periodo di 3 anni e il Divieto di avvicinamento e di accesso a tutti i locali pubblici presenti in un raggio di 500 metri di una nota discoteca della zona per la durata di due anni

Il Questore di Taranto Michele Davide Sinigaglia ha emesso nei confronti di tre giovani originari della provincia barese, rispettivamente di 23, 21 e 19 anni, il provvedimento del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Castellaneta per un periodo di 3 anni e il Divieto di avvicinamento e di accesso a tutti i locali pubblici presenti in un raggio di 500 metri di una nota discoteca della zona per la durata di due anni.

I tre giovani lo scorso 24 agosto furono denunciati in stato di libertà dai militari dell’Arma dei carabinieri perché, nell’area antistante una discoteca di Castellaneta, avrebbero aggredito violentemente tre ragazzi originari del materano, provocando loro lesioni guaribili in circa 40 giorni.

I provvedimenti emessi dal Questore scaturiscono dalla valutazione dei numerosi precedenti penali – in prevalenza in materia di stupefacenti – dei soggetti coinvolti e dalla considerazione che la presenza in quella zona possa essere legata prevalentemente ad illecite attività, rappresentando un pericolo per la tranquillità e la sicurezza pubblica.