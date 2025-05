Cede solaio di un palazzo nel Tarantino: salvo 78enne

L’uomo, dopo aver sentito degli scricchiolii, è uscito dalla stanza riuscendo a mettersi in salvo senza riportare ferite

Nel primo pomeriggio di sabato 24 maggio si è verificato il crollo di un solaio in un appartamento situato nel centro cittadino di Leporano, in provincia di Taranto, in via Vittorio Emanuele.

Secondo le prime ricostruzioni, all’interno dell’edificio era presente un anziano di 78 anni, che si trovava nel piano inferiore rispetto al solaio ceduto. L’uomo, dopo aver sentito degli scricchiolii, è uscito dalla stanza riuscendo a mettersi in salvo senza riportare ferite.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Taranto e gli agenti della Polizia Locale di Leporano per mettere in sicurezza la zona e per effettuare i rilievi del caso. A seguito di un primo sopralluogo tecnico, lo stabile è stato dichiarato inagibile e sottoposto a sequestro preventivo in attesa di accertamenti più approfonditi. Restano da chiarire le cause del crollo.