Chiuse le indagini sull’ uccisione del Brigadiere Legrottaglie

Per la procura di Brindisi resta un indagato

Il brigadiere capo dei Carabinieri Carlo Legrottaglie,originario di Ostuni, fu ucciso in servizio il 12 giugno nelle campagne di Francavilla Fontana. L’inchiesta ha confermato che a sparare fu Michelangelo Mastropietro, poi rimasto ucciso anche lui nello scontro a fuoco con due agenti di polizia che erano riusciti a intercettarlo mentre cercava di fuggire.

L’unico indagato stando a quanto riportato,per concorso in omicidio, resta Camillo Giannattasio, 57 anni, originario di Carosino, che si trovava in auto con Mastropietro al momento dei fatti. L’uomo è accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione illegale di armi e munizioni.