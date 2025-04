Chiuso circolo malavitoso al Quartiere Italia: era ritrovo di pregiudicati

Sospeso per 10 giorni anche un altro club nelle vicinanze. Il questore: “Intervento necessario per l’ordine pubblico”

La Polizia di Stato ha ordinato l’immediata cessazione delle attività di un circolo ricreativo al Quartiere Italia, divenuto nel tempo un punto di ritrovo per persone con precedenti penali di notevole gravità.

Il provvedimento, firmato dal Questore di Taranto, Michele Davide Sinigaglia, arriva dopo un anno di controlli serrati condotti dalla Divisione di Polizia Amministrativa, dalla Squadra Volante e dalla Squadra Mobile. Gli agenti hanno documentato la presenza abituale di soggetti con precedenti per reati quali furto, spaccio di stupefacenti, rapina, associazione mafiosa, estorsione, ricettazione e truffa.

Durante le ispezioni, i poliziotti hanno anche sequestrato apparecchi da intrattenimento non collegati alla rete telematica nazionale, in violazione della normativa vigente. È stata inoltre riscontrata la somministrazione abusiva di alimenti e bevande, senza alcuna autorizzazione. Considerando che il protrarsi nel tempo di simili situazioni potrebbe costituire un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza dei cittadini, il questore Sinigaglia ha ritenuto necessaria l’adozione del provvedimento di cessazione dell’attività.

L’operazione ha coinvolto anche un secondo circolo privato situato a poche centinaia di metri dal primo, per il quale è stata disposta la sospensione dell’attività per dieci giorni. Anche in questo caso, le motivazioni del provvedimento sono riconducibili a problematiche analoghe relative alla sicurezza pubblica.