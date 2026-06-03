Taranto, percepivano il Reddito di cittadinanza senza averne diritto: 20 persone denunciate

Accertamenti delle Fiamme Gialle su tutto il territorio provinciale. Contestata l’indebita percezione di oltre 400 mila euro di fondi pubblici

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto hanno individuato 20 presunti percettori indebiti del Reddito di cittadinanza, denunciati all’Autorità giudiziaria per aver ottenuto il beneficio economico senza possedere i requisiti previsti dalla legge. L’attività rientra nell’ambito degli ordinari controlli economici svolti sul territorio provinciale per verificare la corretta erogazione delle misure di sostegno al reddito. Gli accertamenti sono stati sviluppati sulla base di specifici indici di rischio elaborati grazie alla collaborazione tra il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza e l’INPS.

Secondo quanto emerso dalle indagini, i soggetti coinvolti avrebbero attestato falsamente, nelle domande presentate per accedere al beneficio, il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa. Le somme indebitamente percepite ammonterebbero complessivamente a oltre 400 mila euro.

Al termine delle verifiche, i 20 indagati sono stati segnalati alla competente Autorità giudiziaria anche ai fini del recupero delle risorse pubbliche erogate illecitamente.

L’operazione conferma l’impegno della Guardia di Finanza e della Procura della Repubblica di Taranto nel contrasto alle frodi ai danni della spesa pubblica e nella tutela delle misure assistenziali destinate ai cittadini che ne hanno effettivamente diritto.