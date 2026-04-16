Cocaina nascosta in una botola nel bagno: arrestato 63enne nel Tarantino

Durante la perquisizione i Carabinieri hanno rinvenuto 5 involucri contenenti complessivamente circa 60 grammi di cocaina

Blitz dei Carabinieri a Castellaneta nella mattinata del 15 aprile: un 63enne del posto, gestore di un locale nel centro cittadino, è stato arrestato in flagranza con l’accusa di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata condotta dai militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia locale, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Taranto, mirato al contrasto dello spaccio di droga.

Nel corso dell’attività, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione all’interno del locale dell’uomo, dove hanno scoperto un ingegnoso nascondiglio: una botola ricavata nel bagno. Al suo interno erano occultati cinque involucri contenenti complessivamente circa 60 grammi di cocaina.

La sostanza è stata sequestrata e sarà sottoposta ad analisi di laboratorio per accertarne con precisione qualità e quantità. Secondo una prima stima, la droga, se immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare diverse migliaia di euro.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, il 63enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle successive determinazioni. L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio finalizzato a contrastare fenomeni di illegalità diffusa e a rafforzare la sicurezza nell’area jonica.