Colpisce le auto con una spranga, paura nel centro di Martina Franca

L’episodio a poca distanza dal Palazzo Ducale, tra via d’Aprile e via Mascagni. Il giovane è stato fermato da alcuni passanti prima dell’arrivo dei Carabinieri e del 118

Momenti di paura questa mattina a Martina Franca, dove un giovane ha danneggiato diverse vetture utilizzando una spranga di ferro. L’episodio si è verificato a poca distanza dal Palazzo Ducale, nella zona compresa tra via d’Aprile e via Mascagni.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il giovane si sarebbe inizialmente trovato al telefono quando, per motivi ancora da chiarire, sarebbe andato in escandescenza. Avrebbe quindi impugnato una spranga di ferro e iniziato a colpire le vetture presenti nella zona, danneggiandone diverse.

Nel corso dell’episodio il giovane sarebbe rimasto ferito. Alcuni passanti sarebbero intervenuti per fermarlo e disarmarlo, in una situazione che avrebbe rischiato di degenerare ulteriormente.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte. I militari hanno riportato la situazione alla calma e avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Sono ora in corso le verifiche per chiarire le motivazioni del gesto e definire eventuali responsabilità. Gli investigatori stanno inoltre raccogliendo le testimonianze delle persone presenti al momento dell’episodio.