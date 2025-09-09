martedì 9 Settembre 25
CP

Continue violazioni alle misure di Polizia: arrestato 61enne nel Tarantino

Cronaca

Articoli Correlati

Lavoratore licenziato in Vestas, la protesta non si ferma

CP -
Le segreterie provinciali di Fiom-Cgil e Uilm-Uil si preparano a nuove iniziative di mobilitazione per la giornata di venerdì 12 settembre La protesta non si...
Read more

Ex Ilva, nuove emissioni di polveri rosse

CP -
Luciano Manna denuncia un nuovo episodio di emissioni all’interno dello stabilimento e chiede l’intervento immediato della Procura di Taranto “Un nuovo episodio di emissione di...
Read more

Ex Ilva, Ministero del Lavoro rinvia confronto sulla Cigs

CP -
L’incontro, previsto per domani, è stato rinviato al 30 settembre E' arrivata la comunicazione dal ministero del Lavoro per il rinvio dell'esame congiunto della cigs...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand