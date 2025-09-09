Continue violazioni alle misure di Polizia: arrestato 61enne nel Tarantino

L’uomo lo scorso aprile era già stato arrestato perché ritenuto presunto responsabile di oltraggio e violenza a Pubblico Ufficiale

La Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato di 61 anni originario di Manduria perché ritenuto presunto responsabile di numerose violazioni alle misure di polizia a cui era sottoposto.

Il personale del Commissariato di Manduria ha eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare nei confronti di un pluripregiudicato del posto sottoposto all’obbligo di dimora e di firma che nei mesi scorsi si sarebbe reso responsabile di numerose violazioni alle prescrizioni imposte dalla sua misura di polizia.

Il 61enne lo scorso aprile era già stato arrestato perché ritenuto presunto responsabile di oltraggio e violenza a Pubblico Ufficiale. In quel frangente ha offeso e tentato di aggredire i poliziotti del Commissariato intervenuti presso un patronato dove lo stesso avrebbe arrecato disturbo.

Nel corso di questi ultimi mesi estivi il pregiudicato è stato trovato più volte lontano dal domicilio dopo l’orario stabilito dall’Autorità Giudiziaria per il rientro ed ha puntualmente ritardato la presentazione al locale Commissariato per la prevista firma.

Pertanto, considerata la propensione sistematica nel violare gli obblighi imposti dalle misure di polizia ed a seguito di una dettagliata segnalazione inviata dalla Polizia di Stato agli organi competenti, l’Autorità Giudiziaria ha disposto con effetto immediato l’aggravamento delle misure di polizia precedentemente irrogate sostituendole con gli arresti domiciliari.