Controlli a tappeto dei Carabinieri nel Tarantino: scattano denunce e sospensioni

Ispezioni congiunte di Arma, NIL e NAS nel settore della ristorazione e del commercio. Contestate violazioni sulla sicurezza e impiego di personale in nero

Controlli straordinari dei Carabinieri nel Tarantino contro irregolarità sul lavoro, violazioni delle norme sanitarie e impiego di lavoratori in nero. Nei giorni scorsi, i militari delle Compagnie di Taranto e Castellaneta, con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Taranto, hanno eseguito un articolato servizio coordinato dal Comando Provinciale jonico.

L’operazione ha interessato in particolare esercizi di ristorazione e attività di somministrazione di alimenti e bevande, con verifiche mirate al rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

A Taranto, al termine di un controllo all’interno di un locale pubblico, i Carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica un 43enne, titolare di una ditta individuale, ritenuto presunto responsabile di violazioni al Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro. Secondo quanto accertato dai militari, alcuni dipendenti non sarebbero stati sottoposti alle previste visite mediche di idoneità alla mansione. Nei confronti dell’imprenditore è stata inoltre elevata un’ammenda da 6mila euro.

Analoga attività ispettiva è stata svolta a Laterza, dove i Carabinieri della Compagnia di Castellaneta hanno denunciato un uomo e una donna, amministratori di due società attive nel commercio al dettaglio.

Gli accertamenti avrebbero fatto emergere diverse irregolarità: dall’omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori al mancato aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi (Dvr), fino alla carente formazione del personale in materia di sicurezza. Nel corso delle verifiche, inoltre, tre lavoratori su sei sarebbero risultati impiegati senza regolare contratto.

Alla luce delle violazioni riscontrate, è stato disposto il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. I controlli hanno riguardato anche la sicurezza stradale, con numerosi veicoli sottoposti a verifica e diverse sanzioni elevate per violazioni al Codice della Strada.

L’operazione rientra nelle attività di prevenzione e controllo del territorio svolte dall’Arma dei Carabinieri per garantire legalità, tutela della salute pubblica e sicurezza nei luoghi di lavoro.