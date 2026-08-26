Controlli dei Carabinieri a Massafra e Crispiano: quattro denunce e giovani segnalati per droga

I Carabinieri hanno denunciato quattro persone per resistenza, guida in stato di ebbrezza, fuga pericolosa e porto di oggetti atti a offendere. Diverse le segnalazioni alla Prefettura per hashish destinato all’uso personale

Notte di controlli tra Massafra e Crispiano nell’ambito dei servizi di prevenzione disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto per contrastare i fenomeni legati alla cosiddetta “mala movida” e aumentare il livello di sicurezza nelle aree maggiormente frequentate dai giovani.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Massafra, insieme ai militari della Stazione di Crispiano, hanno effettuato una serie di controlli che hanno portato alla denuncia di quattro persone, a vario titolo, per le presunte ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza alcolica, fuga pericolosa e porto di oggetti atti ad offendere. Nel corso dei servizi sono state inoltre effettuate diverse segnalazioni amministrative alla Prefettura di Taranto per il possesso di sostanze stupefacenti ritenute destinate all’uso personale.

A Crispiano, i controlli hanno interessato anche un parco cittadino. Alla vista dei militari, un giovane avrebbe spintonato uno degli operanti per poi tentare la fuga a piedi. Raggiunto poco dopo, sarebbe stato trovato in possesso di hashish. Per lui è quindi scattata la segnalazione alla Prefettura per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Sempre a Crispiano, una donna alla guida di un’autovettura sarebbe risultata positiva al test alcolemico, con un valore superiore ai limiti consentiti dalla legge. Nei suoi confronti è scattata la denuncia.

Un altro giovane, invece, non avrebbe ottemperato all’alt imposto dai Carabinieri, dando origine a un breve inseguimento per le vie cittadine. Fermato poco dopo, è stato sottoposto a perquisizione, risultata negativa. Per lui è scattata la denuncia per fuga pericolosa.

A Massafra, durante una perquisizione effettuata in strada, i militari hanno trovato un giovane in possesso di una pistola scacciacani priva del previsto tappo rosso e corredata da numerose cartucce a salve. L’arma è stata sequestrata e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nel corso dell’attività sono state effettuate anche ulteriori segnalazioni amministrative per il possesso di hashish ritenuto destinato all’uso personale. Complessivamente, i Carabinieri hanno controllato numerose persone e veicoli, elevando anche diverse sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.

I servizi rientrano nell’attività di prevenzione e contrasto dei comportamenti potenzialmente pericolosi per la sicurezza pubblica, con particolare attenzione alle aree frequentate dai giovani nelle ore serali e notturne.