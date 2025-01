Controlli durante le festività: chiusure e sequestri per la sicurezza alimentare

Intensificati le operazioni del Nas di Taranto su dolciumi e prodotti ittici, con oltre 40.000 euro di sanzioni e sequestri per un milione e quattrocentomila euro

I Carabinieri del Nas di Taranto hanno intensificato i controlli durante le festività natalizie e di fine anno, focalizzandosi sulla verifica della corretta commercializzazione e sulla tutela della salute dei consumatori in diversi settori alimentari. I controlli hanno riguardato in particolare la produzione dolciaria e la commercializzazione di prodotti ittici, coinvolgendo pasticcerie, esercizi commerciali, depositi di prodotti ittici, pescherie e ristoranti. L’obiettivo è stato anche quello di proteggere le persone appartenenti alle “fasce deboli”.

Nel complesso, sono stati effettuati 67 controlli, con 23 risultati non conformi, superando il 30% del totale. Sono state accertate 24 violazioni amministrative e segnalate 15 persone alle autorità competenti, con sanzioni per un valore complessivo di oltre 40.000 euro. Inoltre, sono stati sequestrati beni e strutture per un valore totale di circa 1.400.000 euro.

In un caso specifico, i Carabinieri in collaborazione con il personale del Siav e del Sian della Asl locale, hanno bloccato ufficialmente 370 kg di alimenti carnei e ittici in cattivo stato di conservazione presso un esercizio commerciale etnico nella provincia di Taranto. Il Direttore del Sian ha ordinato la sospensione immediata dell’attività fino al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e strutturali necessarie.

In un’altra zona della provincia, a seguito di controlli che hanno rivelato gravi criticità igienico-sanitarie e strutturali, è stata disposta la sospensione immediata di due panifici, una pasticceria e un deposito di alimenti e bevande non autorizzati. Infine, presso una casa di riposo sono state riscontrate carenze funzionali e strutturali in violazione della normativa regionale. Il titolare è stato segnalato sia all’Autorità amministrativa che a quella sanitaria per le azioni conseguenti.