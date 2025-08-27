Controlli nel Tarantino: segnalati tre giovani per uso di droga

I Carabinieri hanno rinvenuto dica 5 grammi di hashish

Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto, nello scorso weekend, i militari della Compagnia di Manduria, con il supporto del Nucleo Cinofili di Modugno, hanno svolto una vasta operazione di prevenzione e sicurezza a Campomarino di Maruggio, località balneare particolarmente affollata nel periodo estivo da cittadini e turisti.

Il servizio è stato pianificato con l’obiettivo di garantire elevati standard di sicurezza pubblica, contrastare fenomeni di degrado urbano e prevenire reati legati allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti, soprattutto in contesti di aggregazione giovanile e movida notturna.

Durante l’attività operativa, i Carabinieri hanno proceduto all’identificazione di più di 100 individui e al controllo di numerosi veicoli in transito. Sono state, inoltre, eseguite alcune perquisizioni personali e veicolari, grazie anche all’impiego dell’unità cinofila antidroga dell’Arma, che ha contribuito in modo determinante al rinvenimento di sostanze stupefacenti.

Nel dettaglio, tre giovani sono stati trovati in possesso complessivamente di circa 5 grammi di hashish, detenuti per uso personale. I soggetti sono stati segnalati alla Prefettura di Taranto quali assuntori di sostanze stupefacenti. La sostanza è stata sottoposta a sequestro e inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Taranto per gli accertamenti tecnici previsti.

L’impegno dell’Arma dei Carabinieri sul territorio resta massimo, attraverso una presenza costante, visibile e capillare, non solo nelle ore notturne, ma anche durante la giornata, con pattuglie a piedi e automontate, controlli su strada, servizi antidroga, verifiche amministrative presso esercizi pubblici e attività ricettive.

L’Arma rinnova l’invito alla collaborazione da parte dei cittadini, fondamentale per individuare e segnalare situazioni sospette, nella consapevolezza che la sicurezza partecipata rappresenta un elemento essenziale per la tutela delle comunità e del territorio, specialmente in contesti a forte vocazione turistica.