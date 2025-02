Controlli straordinari nel Tarantino: cinque denunce e un’attività sospesa

Il Comando Provinciale di Taranto intensifica i controlli territoriali con un’operazione coordinata in quattro Comuni. Sequestrata anche sostanza stupefacente

I servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale di Taranto continuano, con l’obiettivo di prevenire e reprimere i reati. Recentemente, i Carabinieri delle Compagnie di Martina Franca e Massafra, supportati dal Nucleo Ispettorato del Lavoro e dal Nucleo Elicotteri di Bari, hanno condotto un’operazione straordinaria di controllo coordinato nei comuni di Grottaglie, Monteiasi, Crispiano e Massafra. Questa azione è stata finalizzata a rafforzare la sicurezza nelle aree rurali vicino al capoluogo jonico.

Complessivamente, le operazioni hanno portato all’identificazione di quasi duecento persone. Le verifiche eseguite hanno comportato la denuncia formale per cinque individui: uno per detenzione illecita di sostanze stupefacenti con intento spaccio; un altro per porto abusivo d’armi; uno per violazioni alla sorveglianza speciale in materia pubblica sicurezza; mentre due titolari d’esercizi commerciali sono stati denunciati rispettivamente per violazioni legate alla sicurezza sul lavoro e sfruttamento irregolare. Inoltre, un’attività commerciale è stata sospesa.

Cinque soggetti sono stati segnalati alla locale Prefettura per detenzione personale di sostanze stupefacenti. Sono state sequestrate diverse dosi tra cocaina e hashish che saranno analizzate quantitativamente e qualitativamente dagli specialisti del Laboratorio Analisi presso il Nucleo Investigativo dei Carabinieri a Taranto.